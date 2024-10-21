Adana'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan anne ve iki kızı hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızı yaşamını yitirdi.

Bir yakınlarının Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden kadın ve iki kızına, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Silahlı saldırıdan sonra motosikletle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.