Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanık hakim karşısında

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatı olan kimseye para göndermediğini savunan S.T, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Terör örgütüne finans temin etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

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