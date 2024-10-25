Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanık hakim karşısında
Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık S.T. ile avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, kentte terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini ve örgüte finansal kaynak sağlamadığını öne sürdü.
Terör örgütü DEAŞ ile irtibatı olan kimseye para göndermediğini savunan S.T, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Terör örgütüne finans temin etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Davanın iddianamesinde terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı belirtilen sanık S.T'nin, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.
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