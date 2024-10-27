Adanaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç dönemi sona erdi

Açıklamada, "Kemal Kılıç ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Kılıç ve ekibiyle yolların ayrıldığı belirtildi.

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