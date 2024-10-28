Adana'da bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalanan F.B'nin, emniyetteki ifadesinde, Cengiz'in üzerinde silah olduğunu düşündüğü için tabancayla ateş ettiğini söylediği öne sürüldü.

Olay günü Cengiz'in, daha önce cep telefonunu çaldığı iddiasıyla tartıştığı F.B. (17) ile karşılaştığını tespit eden ekipler, taraflar arasında kavga çıktığını belirledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir gencin kahvehanede tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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