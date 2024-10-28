Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir gencin kahvehanede tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:12 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir gencin kahvehanede tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Ekim'de Baran Cengiz'in (18) Barbaros Mahallesi'ndeki kahvehanede öldürülmesine ilişkin araştırmasını sürdürdü.

        Olay günü Cengiz'in, daha önce cep telefonunu çaldığı iddiasıyla tartıştığı F.B. (17) ile karşılaştığını tespit eden ekipler, taraflar arasında kavga çıktığını belirledi.

        Saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalanan F.B'nin, emniyetteki ifadesinde, Cengiz'in üzerinde silah olduğunu düşündüğü için tabancayla ateş ettiğini söylediği öne sürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama...
        1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama...
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Düden kirlendi! Zehirli suyu mahsulü kuruttu
        Düden kirlendi! Zehirli suyu mahsulü kuruttu
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Trump'tan New York'ta miting
        Trump'tan New York'ta miting
        "Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok"
        "Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok"
        Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci son!
        Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci son!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Hazar, evde tek başınaydı! Gözyaşına boğdu!
        Hazar, evde tek başınaydı! Gözyaşına boğdu!
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        Emeklilik dilekçesinde beklenen olmadı
        Emeklilik dilekçesinde beklenen olmadı
        KKTC'de 1 bebek öldü, 6 bebek entübe! 4 şüpheli gözaltında
        KKTC'de 1 bebek öldü, 6 bebek entübe! 4 şüpheli gözaltında
        Yüreğir'in kalbini çaldılar
        Yüreğir'in kalbini çaldılar
        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Kahvehanedeki cinayet, cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla işlenmiş
        Kahvehanedeki cinayet, cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla işlenmiş
        Otomobilin yakıt tankından 10 kilo eroin çıktı
        Otomobilin yakıt tankından 10 kilo eroin çıktı
        Adana 5.0 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)
        Adana 5.0 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)
        Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
        Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
        Adana'da kamyonetin devrilmesi güvenlik kamerasında
        Adana'da kamyonetin devrilmesi güvenlik kamerasında