Adana'da bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir gencin kahvehanede tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir gencin kahvehanede tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Ekim'de Baran Cengiz'in (18) Barbaros Mahallesi'ndeki kahvehanede öldürülmesine ilişkin araştırmasını sürdürdü.
Olay günü Cengiz'in, daha önce cep telefonunu çaldığı iddiasıyla tartıştığı F.B. (17) ile karşılaştığını tespit eden ekipler, taraflar arasında kavga çıktığını belirledi.
Saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalanan F.B'nin, emniyetteki ifadesinde, Cengiz'in üzerinde silah olduğunu düşündüğü için tabancayla ateş ettiğini söylediği öne sürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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