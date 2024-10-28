Adana'da otomobilin LPG tankında 10 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu

Araçta yapılan incelemede bagajdaki LPG tankına gizlenmiş 75 plastik boru içerisinde 10 kilogram eroin ve 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

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