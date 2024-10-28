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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 3 ay hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 16 yıl 3 ay hapis ve 32 bin 500 lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:22 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:22
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 3 ay hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 16 yıl 3 ay hapis ve 32 bin 500 lira adli para cezası verildi.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın 6 Temmuz 2023'te Şakirpaşa Mahallesi'ndeki ikametine gelen kişiye kitabın arasına gizlediği 61,24 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        A.B'nin benzer suçlardan kaydının olduğunu ifade eden savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesini istedi.

        Sanık ise savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 3 ay hapis ve 32 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı A.B'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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