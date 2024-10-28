Adana'da dün meydana gelen deprem anı hastanenin güvenlik kamerasında
Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İlçede dün saat 20.07'de yaşanan sarsıntı, Kozan Devlet Hastanesi'ndeki kameralar tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, acil serviste muayene için bekleyen hastalardan bazılarının depremi hissettikten sonra dışarı çıkması yer aldı.
Vatandaşların hastane bahçesinde toplanması da güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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