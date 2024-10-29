Adana'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Balcalı Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunda E.D. (35) idaresindeki çöp kamyonu, Hülya Aydın'a (54) çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.
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