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        Adana'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 18:23 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:23
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        Adana'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Balcalı Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunda E.D. (35) idaresindeki çöp kamyonu, Hülya Aydın'a (54) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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