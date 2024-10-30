Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen tutuklu 2 sanık hakkında 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 Temmuz'da tutuklanan Y.B. ve İ.Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 2 Temmuz'da ihbar üzerine polisler tarafından Narlıca Mahallesi'nde Y.B'ye ait eve düzenlenen operasyonda, sanık Y.B. ve İ.Ö'nün poşete gizlediği 11,7 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti motosiklet ile yanlarına gelen kişilere satarken yakalandıkları belirtildi.