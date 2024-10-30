Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen tutuklu 2 sanık hakkında 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen tutuklu 2 sanık hakkında 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 Temmuz'da tutuklanan Y.B. ve İ.Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 2 Temmuz'da ihbar üzerine polisler tarafından Narlıca Mahallesi'nde Y.B'ye ait eve düzenlenen operasyonda, sanık Y.B. ve İ.Ö'nün poşete gizlediği 11,7 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti motosiklet ile yanlarına gelen kişilere satarken yakalandıkları belirtildi.

        İddianamede, adreste uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.

        Sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları belirtilen iddianamede, Y.B. ve İ.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Hüseyin Kağıt, Adana'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi
        Şarkıcı Hüseyin Kağıt, Adana'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi
        Çorluspor 1947, Adanaspor'u mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi
        Çorluspor 1947, Adanaspor'u mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Adana ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon veri...
        Adana ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon veri...
        Adana'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Adana'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Adana'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Adana'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı