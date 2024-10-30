ADASO, firmalara karbon ayak izi hesaplama platformunu hizmete sundu

Adana Sanayi Odası (ADASO), firmaların sera gazı envanterini çıkarmaları ve karbon ayak izinin hesaplanmaları için yazılımını gerçekleştirdiği "ECO2DENGE Platformu"nu hizmete sundu.

ADASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sanayi tesislerinin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak amacıyla oda bünyesindeki Sürdürülebilirlik Merkezi tarafından yazılımı hazırlanan "ECO2DENGE Platformu oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, bu yazılımın sanayi kuruluşlarının karbon ayak izini ölçmelerine, emisyon değerlerini doğru bir şekilde hesaplamalarına ve çevreye duyarlı üretim süreçleri geliştirmelerine destek olmak amacıyla ortaya konulduğunu belirtti.

Yazılımla firmaların karbon ayak izlerini kendileri hesaplayarak raporlayabileceklerini ifade eden Kıvanç, şunları kaydetti:

"Bu yazılım Türkiye'deki emisyon hesaplama alanında en güncel standartları sunmaktadır ve sanayicilerimize büyük faydalar sağlayacaktır. ECO2DENGE, sadece Adana'da değil, tüm Türkiye’de sanayi tesislerinin çevreye duyarlı bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak için önemli bir adım olacak. Bu yazılım, yeşil dönüşüm sürecinde firmalarımızı bir adım öne çıkaracak. TSE'nin onayladığı yazılım sayesinde, sanayi tesislerinin emisyon ölçüm ve raporlama süreçleri kolaylaşıyor. Doğrulanmış hesaplama, raporlama, belirsizlik analizi ve önem değerlendirme gibi tüm alanlarda güvenilir sonuçlar sunan ECO2DENGE, yerel ve uluslararası ölçekte geçerli ve güvenilir sonuçlar üretiyor."