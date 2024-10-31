Adana'da terör örgütü PKK adına korsan gösterilere katıldığı öne sürülen sanığa dava

Adana'nın, merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı öne sürülen tutuklu sanık hakkında 12 yıl 11 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine korsan gösterilere katıldığı iddiasıyla 8 Eylül'de tutuklanan O.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın 2 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde PKK/KCK terör örgütünün çağrısı sonrası, bulvar ve mahallenin ara sokaklarını örgüt üyeleriyle çöp konteynerlerini kullanarak bir süre trafiğe kapattığı, taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile güvenlik güçlerine saldırıda bulunduğu belirtildi.

Sanığın kentte korsan gösterilere katıldığı, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığı, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgüt propagandasına dönüşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kimliğini gizlemek amacıyla yüzünü bez parçasıyla örterek katıldığı, yolda lastik yaktığı, cep telefonlarında örgüt eylemlerine ilişkin videolar tespit edildiği anlatılan iddianamede, O.A'nın ayrıca örgüte müzahir kitlenin eylemlere katılmasını sağladığı ifade edildi. İddianamede, sanığın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçlarından toplamda 12 yıl 11 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.