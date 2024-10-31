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        Adana'da zeytin ağacına saklanmış 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde, zeytin ağacının dalına konulmuş çuvalda reçeteyle satışı yapılan 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 21:10 Güncelleme: 31.10.2024 - 21:14
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        Adana'da zeytin ağacına saklanmış 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, zeytin ağacının dalına konulmuş çuvalda reçeteyle satışı yapılan 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Güneri Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

        Evin bahçesindeki zeytin ağacının dalına konmuş çuvalda reçeteyle satışı yapılan 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

        Polis, ev sahibi şüpheli O.K'yı gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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