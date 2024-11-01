Adana'da operasyon ve denetimlerde 61 silah ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 61 silah ele geçirildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 61 silah ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve taşıtı aradı.
Çalışmalar sonucu ruhsatsız 15 av tüfeği, 9'u kurusıkı olmak üzere 46 tabanca ile 158 uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi bulundu.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 39 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 309 kişiyi de yakaladı.
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