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        Adana'da sahipsiz kedi, doku nakliyle sağlığına kavuştu

        NURŞİN MAĞIN - Adana'da bir hayvansever tarafından rahatsız olduğu fark edilen sahipsiz kedi deri nakliyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:19 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:19
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        Adana'da sahipsiz kedi, doku nakliyle sağlığına kavuştu
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        NURŞİN MAĞIN - Adana'da bir hayvansever tarafından rahatsız olduğu fark edilen sahipsiz kedi deri nakliyle sağlığına kavuştu.

        Sahipsiz kedileri besleyen hayvansever Meltem Özgür, bir kedinin yüzünde zamanla kurtlanma olduğunu fark edince veteriner hekime başvurdu.

        Yapılan muayenede, sahipsiz kedide Feline Calicivirus (kedilerde görülen solunum yolu enfeksiyonu) rahatsızlığının bulunduğu ve bu nedenle yüzünün üçte birinde doku kaybı olduğu tespit edildi.

        Kedinin sağlığına kavuşabilmesi için deri nakli yapılması gerektiğini öğrenen hayvansever Özgür, yaptığı araştırmalarla veteriner hekim İsmail Serdar Sayar'a ulaştı.

        Kediyi muayene eden Sayar, hayvanlarda başarılı olduğu tespit edilen, kan dolaşımı sistemine sahip dokunun yaralı bölgeye nakledilmesine karar verdi.

        Bunun üzerine cerrahi müdahaleyle kedinin boyun kısmından alınan doku lezyonlu bölgeye başarılı şekilde nakledildi.

        Veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, AA muhabirine, kedinin çenesi ve ağız bölgesinde doku kaybı ve kurtlanma olduğunu, başka bir veteriner hekimin muayenesiyle kurtlardan arındırıldığını söyledi.

        Buna karşı yüzdeki doku kaybının devam ettiğini belirten Sayar, şöyle konuştu:

        "O bölge kurtlardan arındırılmış fakat o bölgede deri kalmamış, kemikte hasar oluşmuş, kemikler görünüyordu. Bu şekilde hasta bana geldi. Flep uygulaması yaptım, yakındaki boyun kısmından deri alarak yüzündeki bölgeye naklettik. Şu anda deri tuttu. Kedinin çene ile ağız bölgesindeki o korkunç görüntü kayboldu. Kedimiz gayet sağlıklı görünüyor."

        Sayar, flep uygulamasının veterinerlikte son yıllarda yaygınlaştığını dile getirdi.

        Hayvansever Meltem Özgür de tedavisi sonrası daha iyi durumda olan kediye bakmaya devam ettiğini belirterek, ona "Küçük Kulak" ismini verdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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