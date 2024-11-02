Adana'da asfalt tankerinde çıkan yangın söndürüldü

Kozan-Kadirli kara yolu Kuyuluk Mahallesi mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen asfalt tankeri seyir halindeyken alev aldı.

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