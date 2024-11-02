Adana'da asfalt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde asfalt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde asfalt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kozan-Kadirli kara yolu Kuyuluk Mahallesi mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen asfalt tankeri seyir halindeyken alev aldı.
Aracını durduran sürücü, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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