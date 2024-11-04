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        Adana'da yangının sıçradığı evdeki 4 kişi dumandan etkilendi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evin bitişiğindeki ikamette dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:38 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:38
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        Adana'da yangının sıçradığı evdeki 4 kişi dumandan etkilendi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evin bitişiğindeki ikamette dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde Kara P'ye ait üç katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Evin tamamına yayılan alevler bir süre sonra bitişikteki üç katlı müstakil ikamete de sıçradı.

        Yangının sıçradığı evde 1'i bebek 4 kişi mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        İki evdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangının çıktığı evin büyük bölümünde hasar oluşurken, garajdaki bir otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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