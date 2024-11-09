Adana'da düğünde atılan havai fişek okulda yangına neden oldu

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sınıfta hasara neden oldu.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde yapılan bir düğünde atılan havai fişek Şakirpaşa İlkokulu'na isabet etti. Bu sırada bir sınıfta yangın çıktı.

Adana'da bir düğünde atılan havai fişeğin isabet ettiği okulda çıkan yangın hasara yol açtı.

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