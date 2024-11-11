Kozan İzcilik ve Spor Kulübü öğrencileri lunaparkta eğlendi
Adana'da Kozan İzcilik ve Spor Kulübü öğrencileri lunaparkta eğlenceli zaman geçirdi.
Adana'da Kozan İzcilik ve Spor Kulübü öğrencileri lunaparkta eğlenceli zaman geçirdi.
Kulüp tarafından üyeler için lunapark gezisi düzenlendi.
Etkinliğe katılan 120 öğrenci, oyun aletlerine binip doyasına eğlendi.
Kulübün izcilik lideri Mikail Altınsoy, bilinçli ve zinde gençlik yetiştirmeyi hedefleyen faaliyetler organize ettiklerini söyledi.
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