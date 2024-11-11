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        Kozan İzcilik ve Spor Kulübü öğrencileri lunaparkta eğlendi

        Adana'da Kozan İzcilik ve Spor Kulübü öğrencileri lunaparkta eğlenceli zaman geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:03 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:03
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        Kozan İzcilik ve Spor Kulübü öğrencileri lunaparkta eğlendi
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        Adana'da Kozan İzcilik ve Spor Kulübü öğrencileri lunaparkta eğlenceli zaman geçirdi.

        Kulüp tarafından üyeler için lunapark gezisi düzenlendi.

        Etkinliğe katılan 120 öğrenci, oyun aletlerine binip doyasına eğlendi.

        Kulübün izcilik lideri Mikail Altınsoy, bilinçli ve zinde gençlik yetiştirmeyi hedefleyen faaliyetler organize ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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