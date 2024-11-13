Adana'da operasyon ve denetimlerde 101 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 101 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Kasım'da ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 37 av tüfeği, 9'u kurusıkı olmak üzere 64 tabanca ile 2 bin 789 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 309 kişiyi de yakaladı.