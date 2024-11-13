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        Adana'da operasyon ve denetimlerde 101 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 101 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:58
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        Adana'da operasyon ve denetimlerde 101 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 101 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Kasım'da ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

        Çalışmalar sonucu ruhsatsız 37 av tüfeği, 9'u kurusıkı olmak üzere 64 tabanca ile 2 bin 789 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi bulundu.

        Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 309 kişiyi de yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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