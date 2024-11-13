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        Adana'da iş yerinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığa hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerinde tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay 18 gün hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:39
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        Adana'da iş yerinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığa hapis
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerinde tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay 18 gün hapis verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık M.S.A. katılmazken müşteki İ.H. ile taraf avukatları geldi.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Dede Korkut Mahallesi'ndeki aynı iş yerinde çalışan müşteki İ.H. ile sanık M.S.A'nın zaman zaman tartıştıklarını, olay günü ikili arasında kavga çıktığını belirtti.

        Savcı, kavga neticesinde İ.H'nin iş yerindeki paspas ile sanık M.S.A'ya vurmaya çalıştığı fakat isabet ettiremediğini, devamında sanığın müştekiyi bıçakla hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralayıp kaçtığını anlattı.

        Sanığın eyleminin mağdurdan kaynaklanan haksız tahrik neticesinde gerçekleştiğini kaydeden savcı, M.S.A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Sanık M.S.A'nın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay 18 gün hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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