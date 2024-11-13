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        Adana'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaza yapan otomobildeki 2 kişinin yaralanması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:18
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        Adana'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaza yapan otomobildeki 2 kişinin yaralanması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 11 Kasım'da Vahap T. idaresindeki 01 SD 123 plakalı otomobil, refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı yöne devrildi.

        Kazada, sürücü Vahap T. ve araçtaki bir kadın yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif yaralanan kadının kendi imkanlarıyla araçtan çıkması, yaralı sürücünün ise iki kişi tarafından kaldırıma götürülmesi yer aldı. Kalabalık bir grubun bu sırada aracın ön kısmı ile bagajdan çeşitli eşyalar çalması da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Vahap T'nin hastanedeki tedavisi sürdüğü, kol saati, altın bilekliği ile kişisel eşyalarının çalındığı ve taburcu edilmesinin ardından şikayetçi olacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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