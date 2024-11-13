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        Adana'da FETÖ sanığı çiftin yargılandığı davada karar

        Adana'da, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı, eşi ise beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:24 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:24
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        Adana'da FETÖ sanığı çiftin yargılandığı davada karar
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        Adana'da, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı, eşi ise beraat etti.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, polislik mesleğinden ihraç edilen tutuksuz sanık M.K. ile eşi A.K. ve avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, M.K'nin Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Savcı, sanığın eşi A.K. hakkında ise her türlü şüpheden uzak inandırıcı ve kesin delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık M.K. ve eşi A.K. ise savunmalarında FETÖ üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan M.K'yi 6 yıl 3 ay hapse çarptırdı, eşinin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

        Sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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