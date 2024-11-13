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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 23:13 Güncelleme: 13.11.2024 - 23:19
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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bağlar Mahallesi Kanal Sokak'ta, 2 katlı müstakil evin ilk katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına müdahale ederken dumandan etkilenen ev sahibi E.Y, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        E.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının, elektrikli soba sebebiyle ısınarak patlayan televizyondan kaynaklı çıktığını belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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