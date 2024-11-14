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        Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 21:10 Güncelleme: 14.11.2024 - 21:22
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        Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kozan-Feke kara yolu Dağılcak mevkisinde, Ali E. idaresindeki 01 B 6286 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Kazanın, yolun dökülen mazot nedeniyle kayganlaşmasından dolayı yaşandığı öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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