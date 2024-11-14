Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kozan-Feke kara yolu Dağılcak mevkisinde, Ali E. idaresindeki 01 B 6286 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazanın, yolun dökülen mazot nedeniyle kayganlaşmasından dolayı yaşandığı öne sürüldü.
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