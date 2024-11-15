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        Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 06:50 Güncelleme: 15.11.2024 - 06:54
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        Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Sümer Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.R. ile E.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda E.C, M.R'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan M.R'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        E.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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