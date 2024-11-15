Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da annesini ve eşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla annesini ve eşini öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:55 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da annesini ve eşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla annesini ve eşini öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık N.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 26 Kasım 2023'te evde çıkan tartışmada annesi Fahriye ve eşi Halime Kaya'yı tabancayla ateş ederek öldüren N.K'nin, ilgili maddelerden cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        N.K. ise savunmasında, "Bu konuda söyleyecek sözüm yok. Konuşmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve eşi kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Yeşiloba Mahallesi'nde annesini ve eşini öldürüp kaçan N.K, polis ekiplerince Mithatpaşa Mahallesi'ndeki parkta yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Yargıtay'dan emsal karar! Eşin cimri olması ve büyü boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar! Eşin cimri olması ve büyü boşanma nedeni sayıldı
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!

        Benzer Haberler

        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        Adana'da 2 ruhsatsız tüfek ile el bombası ele geçirildi
        Adana'da 2 ruhsatsız tüfek ile el bombası ele geçirildi
        Bahçedeki köpek kulübesinde el bombası ele geçirildi
        Bahçedeki köpek kulübesinde el bombası ele geçirildi
        Adana'da, sokaktaki bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi (2)
        Adana'da, sokaktaki bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi (2)
        GÜNCELLEME - Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı