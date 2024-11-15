Adana'da annesini ve eşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla annesini ve eşini öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık N.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 26 Kasım 2023'te evde çıkan tartışmada annesi Fahriye ve eşi Halime Kaya'yı tabancayla ateş ederek öldüren N.K'nin, ilgili maddelerden cezalandırılması yönünde görüş sundu. N.K. ise savunmasında, "Bu konuda söyleyecek sözüm yok. Konuşmak istemiyorum." ifadesini kullandı.