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        Astronot Alper Gezeravcı, Adana'da okul yöneticileriyle söyleşi yaptı

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da okul yöneticileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 21:09 Güncelleme: 15.11.2024 - 21:22
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        Astronot Alper Gezeravcı, Adana'da okul yöneticileriyle söyleşi yaptı
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da okul yöneticileriyle bir araya geldi.

        Gezeravcı, Yeni Adana Müzesi'nde "Öğretmen Akademileri" programı kapsamında okul yöneticileriyle söyleşi yaptı.

        Türkiye'nin bilim ve teknoloji vizyonuna ilişkin konuşan Gezeravcı, katılımcılara Milli Uzay Programı ve İnsanlı İlk Uzay Misyonu konusunda bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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