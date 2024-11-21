Adana'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyip haraç isteyen 3 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri kişiden haraç isteyen 3 şüpheli tutuklandı.

Gürselpaşa Mahallesi'nde Mevlüt A'ya ait ofise 2 Kasım'da gece saatlerinde başlarında kask bulunan motosikletle giden iki kişi, kalaşnikof piyade tüfeğiyle ateş edip kaçtı.

Kurşunların ofisin duvar ve camlarına isabet ettiği saldırıdan bir gün sonra şüpheliler, telefonla aradıkları Mevlüt A'dan 300 bin lira haraç istedi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla silahlı saldırı ve haraç istemeyle ilgili 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Aynı mahalledeki bir evde saklandıkları belirlenen saldırganlar Mustafa T. (18) ve Altay B. (23) ile kendilerine yardım eden Hasin (23) ve kardeşi Yusuf Ali Ö. (19) adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.