Adana'da sosyal medya hesabından polislere hakaret eden zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret etme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Mehmet K, ifadesinde, paylaşımı alkolün etkisindeyken yaptığını iddia etti.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 2 hafta önce yarış yapmak için toplanan bir grup araç sürücüsü, polis ekiplerince dağılmaları konusunda uyarıldı.

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