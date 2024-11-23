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        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:33 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:33
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        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık G.G. ile avukatı katıldı.

        Sanık, savunmasında, terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini öne sürdü.

        DEAŞ ile irtibatı olan birine para göndermediğini iddia eden G.G, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımdaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı iddia edilen G.G. hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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