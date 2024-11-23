Adana'da KADEM "Şiddete Seyirci Kalma" çağrısı yaptı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Adana İl Temsilcisi Reyhan Mazı, "Şiddete Seyirci Kalma" kampanyasıyla şiddete karşı güçlü tepki oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Mazı, KADEM'in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve İzleyici Farkındalığı: Yerli Diziler Üzerine İnceleme" araştırmasının sonuçlarını paylaşıp başlattığı kampanyaya ilişkin açıklama yaptı.

Vakfın kurulduğu günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadele ettiğini dile getiren Mazı, bu konuda birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Mazı, televizyon ve dijital mecrada yayınlanan dizilerin araştırma kapsamında incelendiğini belirterek, "Araştırmada çok çarpıcı verilere ulaşıldı. Dolayısıyla şiddet olaylarına toplu halde karşı çıkabilmemiz açısından 'Şiddete seyirci kalma' kampanyasıyla güçlü bir tepki oluşturmaya çalışıyoruz. dedi.