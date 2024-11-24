Adana Demirspor, yarın Trabzonspor'a konuk olacak
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.
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