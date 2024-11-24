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        Adana Demirspor, yarın Trabzonspor'a konuk olacak

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:45
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        Adana Demirspor, yarın Trabzonspor'a konuk olacak
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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