Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kozan ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu.

Aladağ ve Tufanbeyli ilçelerinde de kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Pozantı ilçesinde de etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarının 1 gün süreyle tatil edildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin izinli sayılacağı bildirildi.

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