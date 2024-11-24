Kozan'da voleybol turnuvası düzenlendi

Turnuvaya, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, MHP Kozan İlçe Başkanı Şerif Köşeli ve Kozan Ülkü Ocakları Başkanı Murat Mercan da katıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca, ilçedeki spor salonunda organize edilen turnuvada 168 öğretmen mücadele etti.

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