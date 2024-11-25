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        Adana'da motosikletli saldırganların ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'da kokoreçciye gelen motosikletli iki saldırganın ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 07:32 Güncelleme: 25.11.2024 - 07:32
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        Adana'da motosikletli saldırganların ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adana'da kokoreçciye gelen motosikletli iki saldırganın ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde kokoreçcide silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, iş yerine gelen motosikletli iki kişinin ateş açması sonucu A.B.Ç. (17) ve H.A'nın (31) yaralandığını tespit etti.

        İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılardan A.B.Ç. kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü, H.A. ise Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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