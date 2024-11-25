Adana'da motosikletli saldırganların ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'da kokoreçciye gelen motosikletli iki saldırganın ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde kokoreçcide silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş yerine gelen motosikletli iki kişinin ateş açması sonucu A.B.Ç. (17) ve H.A'nın (31) yaralandığını tespit etti.