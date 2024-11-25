Adana'da şırdan tezgahında uyuşturucu satan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık C.S. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak C.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 15 Ocak'ta polis ekiplerince Atakent Mahallesi'ndeki şırdan sattığı tezgaha gizlediği uyuşturucuyu gece vakti yanına gelen S.Z'ye satarken yakalandığını, ayrıca tezgahın alt kısmında yapılan aramada 21 pakette 99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık C.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde şırdan tezgahına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezası verildi.

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