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        Adana'da şırdan tezgahında uyuşturucu satan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde şırdan tezgahına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:08 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:08
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        Adana'da şırdan tezgahında uyuşturucu satan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde şırdan tezgahına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık C.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 15 Ocak'ta polis ekiplerince Atakent Mahallesi'ndeki şırdan sattığı tezgaha gizlediği uyuşturucuyu gece vakti yanına gelen S.Z'ye satarken yakalandığını, ayrıca tezgahın alt kısmında yapılan aramada 21 pakette 99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak C.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık C.S. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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