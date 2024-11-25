Adana'da trafik polisleri toplu taşıma araçlarını sivil denetledi

Hiçbir kural ihlali yapmadığı belirlenen sürücülere de teşekkür edildi.

Belli bir mesafeye kadar yolcularla seyahat ederek sürücülerin trafik ihlallerini denetleyen sivil ekipler, kurallara uymadıkları tespit edilen araçların plakalarını uygulama noktasındaki polislere bildirdi.

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