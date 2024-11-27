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        Adana'da durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoförün yargılanmasına devam edildi

        Adana'da kullandığı dolmuşla çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücünün yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:18 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:18
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        Adana'da durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoförün yargılanmasına devam edildi
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        Adana'da kullandığı dolmuşla çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücünün yargılanmasına devam edildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf K. ile müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada tanık olarak beyanı alınan H.K. kaza yerine yakın bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalıştığını belirterek, "O gün, araçların yoğun bir şekilde kornalara bastığını duyunca kaza yapan minibüsün kapısına yöneldik. Dolmuşun camları da renkliydi. İçi çok fazla görülmüyordu. Şoförü uyarmak için kapıya ve cama vurduk. İçinde olup olmadığını anlamak için böyle yaptık. Sonradan onun şoför mahallinde direksiyonun üzerinde iki kolunu kafasının altına koymuş ve kapanmış vaziyette gördük. Aşağı yukarı 5 dakika uyandırmak için uğraştık." dedi.

        Diğer tanık B.M.B. ise "Ben olay günü sabahtan işe gidecektim. Kendi aracımla o sokak üzerinden yola çıkacakken minibüsün çok hızlı geldiğini fark ettim ve bu nedenle onun geçmesini bekledim. Benim net hatırladığım dolmuşun hızlı geldiği için yola çıkmadığımdır. Hatta kaza mahallinde aracımı durdurup yardımcı olmaya da çalıştım." diye konuştu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yusuf K, tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

        Yaşanan kaza nedeniyle pişman olduğunu belirten Yusuf K, "Önceki savunmalarını tekrar ediyorum. Fazla bir hızım yoktu. Olanlardan ötürü çok pişmanım. Zaten polise kendim teslim oldum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'da Yusuf K'nin kullandığı dolmuşun 6 Nisan 2023'te durağa çarpması sonucu Halil Çiftçi kaza yerinde, eşi Fadime Çiftçi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, 5 kişi ağır yaralanmıştı.

        Kazayla ilgili tutuklanan şehir içi yolcu minibüsünün sürücüsü Yusuf K. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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