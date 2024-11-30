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        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binasına taşındı

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, yeni binasında hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:16 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:16
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        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binasına taşındı
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        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, yeni binasında hizmet vermeye başladı.

        Beşocak Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde daha önce İl Emniyet Müdürlüğünün kullandığı binaya taşındı.

        Yeni binanın, konumu ve fiziki yapısıyla vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştıracağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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