Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da okul müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasında

        Adana'da bir okul müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:54 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da okul müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da bir okul müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Ceyhan ilçesinde Gümürdülü Şehit Ali Fuat Haydaroğlu İlkokulu ve Gümürdülü Ortaokulu Müdürü Mustafa Savaş, iddiaya göre okul bahçesinde bir öğrenciyi henüz bilinmeyen nedenle uyardı.

        Öğrencinin olayı ailesine anlatması üzerine okula gelen öğrencinin babası ve ağabeyi, Savaş'ı darbetti.

        Okulun bahçesinde gerçekleşen olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Öte yandan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, Ceyhan Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında saldırıyı kınayarak, bu tür olayların önlenmesi için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası

        Benzer Haberler

        Ağabeyi, 2 öğretmeni döven kadın öğretmen açığa alındı
        Ağabeyi, 2 öğretmeni döven kadın öğretmen açığa alındı
        Adana'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Adana'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Suç örgütlerine satılan emniyet mühimmatını, borcunu kapatmak için çalmış
        Suç örgütlerine satılan emniyet mühimmatını, borcunu kapatmak için çalmış
        Adana'da yarış için toplanan sürücülere polis baskını kamerada
        Adana'da yarış için toplanan sürücülere polis baskını kamerada
        Adana'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla tutuklanan sanığa 20 yıla kadar hapis iste...
        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla tutuklanan sanığa 20 yıla kadar hapis iste...