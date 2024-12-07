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        Adana'da bir araçta 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 09:42 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:13
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        Adana'da bir araçta 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin deşifresine yönelik çalışmalarını kent genelinde sürdürdü.

        Çalışmalar kapsamında Seyhan ilçesinde durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, aracın arka tampon ve ön konsoluna gizlenmiş 50 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Polis, araçtaki M.Ş.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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