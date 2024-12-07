Adana'da bir araçta 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çalışmalar kapsamında Seyhan ilçesinde durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, aracın arka tampon ve ön konsoluna gizlenmiş 50 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin deşifresine yönelik çalışmalarını kent genelinde sürdürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.