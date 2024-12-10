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        Adana'da evinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:48 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:48
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        Adana'da evinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.Ç. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerince sanığın Barbaros Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda ikametin tuvaletinde poşet içine gizlenmiş 45,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

        Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğunu aktaran savcı, benzer suçlardan kaydı olan A.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık A.Ç. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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