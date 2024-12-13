Adana'da 6 milyon 490 bin makaron sigara ele geçirildi

Depolarda arama yapan ekipler, kolilerde makaron doldurularak hazırlanan 6 milyon 490 bin sigara ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde kaçak ürün olduğu belirlenen iki depoya baskın yaptı.

Adana'da makarondan (filtreli sigara kağıdı) hazırlanmış 6 milyon 490 bin sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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