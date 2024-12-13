Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 sanık hakim karşısında
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, restorana düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, restorana düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mete D, İbrahim Demir Y. ve olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen tutuklu Mehmet K. ile saldırıda yaralanan müşteki Musa D. ile taraf avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mehmet K, kız arkadaşından telefon numarasını istediği için Musa D. ile arasında husumet bulunduğunu söyledi.
Olay günü Musa D'nin sosyal medya hesabından yaptığı durum paylaşımında kendisini öldürmekle tehdit ettiğini savunan Mehmet K, "Ben de bu paylaşım meselesi üzerine arkadaşım Mete D'yi arayıp bu şahsın ayağına sıkmasını söyledim. O da bana 'tamam' demişti. Bu olay sonrasında Mete D'ye herhangi bir maddi menfaat teklifinde bulunmadım. Olaydan sonra Mete D. yanıma geldi. Kendisine 'Ayağına sıktın değil mi?' dedim. O da 'Evet ağabey ayağına sıktım.' dedi. Benim sadece bu yönde bir talimatım olmuştur." diye konuştu.
Savunması alınan diğer sanık Mete D. ise olay günü kendisine talimat verenin Mehmet K. olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Ben de İbrahim Demir Y'ye 'Biriyle kavgaya gidiyorum.' dedim. O da beni vazgeçirmeye çalıştı. Kendisine 'Motosikletle gezintiye çıkalım.' dedim. Benim söylediğim yerlere gitti. Önce restoranın önünden geçtik. Etrafta kadın, çocuk var mı diye kontrol ettim. Olmadığını görünce geri dönüp, motosikletten inmeden yere doğru ateş ettim. Mesafe 30 metre kadar vardı. Musa D'ye uzak mesafeden ateş ettim çünkü korktum. Daha sonra Mehmet K'nin yanına gittik. Olay nedeniyle pişmanım."
Sanık İbrahim Demir Y. de yanlışlıkla böyle bir olayın içinde yer aldığını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Müşteki Musa D. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Olay
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde, 9 Ekim 2023'te bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler Oğuzhan Doğan, Musa D. ve garson Mahmut B. yaralanmıştı. Oğuzhan D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yakalanan zanlılar Mete D, İbrahim Demir Y. ve olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Mehmet K. 11 Ekim 2023'te tutuklanmıştı.
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