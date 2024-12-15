Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın cenazesi Adana'da defnedildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundaki silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Adana'ya getirilen şehidin naaşı, kara yoluyla Kozan ilçesine bağlı Çandık Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Buradaki törene katılan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, şehidin babası İbrahim Yaşar ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Nurettin Yaşar'ın cenazesi, daha sonra mahalle mezarlığına getirildi.

İl Müftü Yardımcısı Hacı Ahmet Başaran'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Yaşar'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Yaşar'ın ailesi ve yakınları, Vali Vekili İbrahim Küçük, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştı.