Adana'da karısını tabancayla vurarak öldüren sanığın müebbet hapsi onandı

Adana'da geçen yıl karısını tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılan sanığın cezası istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evinde 28 Ağustos 2023'te karısı Naile Sarı'yı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 28 Haziran'daki karar duruşmasında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Abdullah Sarı'nın dosyasına ilişkin istinaf incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince tamamlandı.

İstinafın kararında, sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan kurulan müebbet hapis hükmünde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik tespit edilmediğini ve kararın hukuka uygun olduğunu belirtti.

Sanık hakkında verilen "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin incelemeye değinilen kararda, "Polis memurları tarafından düzenlenen 28 Ağustos 2023 tarihli tutanakta sanığın teslim ettiği tabancanın 'bulundurma ruhsatlı' olduğunun belirtilmiş olması karşısında, suça konu tabancanın ruhsatının bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre hukuki durumunun tespiti yerine eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulduğu, bu nedenle hükmün bozulmasına ve yeniden incelenmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.