Adana'da 34 aracın lastiğini kesen 2 kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçakla 34 aracın lastiğini kesen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sarıçam Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve traktörün de arasında olduğu 34 aracın lastiği gece saatlerinde 2 kişi tarafından bıçakla kesildi.

Araçlarının lastiği zarar gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlılar Feyzullah K. ve Alper Ö. adreslerinde gözaltına alındı. Araç sahiplerinden Bünyamin Çalışkan, gazetecilere, kendisi gibi çok sayıda kişinin aracının lastiğinin kesildiğini söyledi. Zekeriya Özdemir de kendi aracında yaklaşık 5 bin liralık masraf bulunduğunu anlatarak, suçluların en ağır cezayı almasını beklediklerini kaydetti.