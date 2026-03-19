Adana'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kozan-Feke kara yolu Durmuşlu Mahallesi'nde Rüstem A. yönetimindeki 33 TN 305 plakalı otomobil devrildi. Kazada sürücü Rüstem A. ile araçtaki Furkan Umut A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

