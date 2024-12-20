Adana'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.
Tufanpaşa Mahallesi Sedir Sokak'ta Ahmet A'ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulanan ve dumandan etkilenen Meral A, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan Meral A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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