Adana'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Yaralılar Ali K, Türkan U. ve Hayati E. Kozan Devlet Hastanesine, Muharrem Ç, Fatih Ç. ve Sinan Ç. İmamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali K. ve Sinan Ç. Adana'ya sevk edildi.

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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