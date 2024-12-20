Adana'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Adana-Kozan kara yolu Tırmıl mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen 01 APU 826 ve 33 KMU 40 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Ali K, Türkan U, Hayati E, Sinan Ç, Muharrem Ç. ve Fatih Ç. yaralandı.
Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Ali K, Türkan U. ve Hayati E. Kozan Devlet Hastanesine, Muharrem Ç, Fatih Ç. ve Sinan Ç. İmamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali K. ve Sinan Ç. Adana'ya sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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