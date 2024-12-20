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        Adana'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 21:22 Güncelleme: 20.12.2024 - 21:22
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        Adana'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Adana-Kozan kara yolu Tırmıl mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen 01 APU 826 ve 33 KMU 40 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan Ali K, Türkan U, Hayati E, Sinan Ç, Muharrem Ç. ve Fatih Ç. yaralandı.

        Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Ali K, Türkan U. ve Hayati E. Kozan Devlet Hastanesine, Muharrem Ç, Fatih Ç. ve Sinan Ç. İmamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali K. ve Sinan Ç. Adana'ya sevk edildi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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